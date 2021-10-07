Завтра в Баку будет переменная облачность

7 октября, 13:04

8 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами на полуострове возможен моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем — 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13, днем — 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем – 0-3 градуса тепла.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».