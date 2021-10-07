Завтра в Баку будет переменная облачность

8 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами на полуострове возможен моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем — 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13, днем — 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем – 0-3 градуса тепла.