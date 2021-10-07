Названа причина холодов в Азербайджане

«Октябрь в этом году начался снижением температуры воздуха, дождями и изморосью. В некоторых регионах за последние шесть дней выпал месячный объем осадков, они были интенсивными и сильными, в горных территориях выпал снег».

Об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, передает Репорт.

Она отметила, что погода в начале месяца значительно отличалась от погодных условий, наблюдаемых в октябре в прошлые годы: «Наблюдалась пасмурная, осенняя погода, каждый день шли дожди. Причиной этому являлось влияние холодного антициклона, идущего из Центральной России, и холодного атмосферного фронта, время от времени проникающего на нашу территорию».

По словам У. Тагиевой, объем выпавших осадков в Шамкире составил 94%, в Агстафе – 103%, Огузе – 93%, Балакене – 98%, Загатале – 111%, Лянкяран-Астаринской зоне — 23-41% месячной нормы: «Среднесуточная температура воздуха составила 16,9 градусов, что на 3,3 градуса меньше, чем в прошлом году».