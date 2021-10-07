Мэр американского города подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана

7 октября, 09:00

Мэр американского Апекса, штат Северная Каролина, Жак Жильбер подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана 18 октября.

Он передал ее главе Организации дружбы Азербайджана, доктору информационных технологий Адике Игбалу, передает Report.

Икбал отметил, что Жильбер поздравил азербайджанский народ и наших соотечественников, проживающих в Северной Каролине, подчеркнув, что горд принимать их в Апексе: «Мэр Апекса, очень любит Азербайджан. Его шаг — проявление внимания и заботы о нашем сообществе».

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Оживший кошмар армянских националистов. И российских «державников»

7 октября, 09:33

В ближайшие дни регион отметит очередную историческую дату— сто лет назад, 13 октября 1921 года, между советской Россией и Турцией был подписан Карсский договор. Что уже само по себе предполагает и экскурсы в историю в СМИ, и дискуссии в экспертном сообществе, и многое другое.

И, судя по всему, все это оказалось нагрузкой для психики некоторых персон.

Марго Симоньян в очередной раз напомнила о себе. И разразилась громогласным текстом: «Я, конечно, хочу вернуть Карс и Арарат. России. Которой они и принадлежали до позорного Карсского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского, российского сознания — я вообще хотела бы вернуть все. И то, что по не менее позорному, а может, и более позорному Брестскому миру, когда мы отдали треть населения и огромные части территорий своей страны».

Здесь можно, конечно, с изрядной долей иронии разобрать этот короткий отрывочек по пунктам. Поинтересоваться, к примеру, у мадам Симоньян: как она вообще собирается «вернуть Карс и Арарат»? Особенно с учетом маленькой детали: у советской России, которая как раз накануне подписания Карсского договора аннексировала три государства Южного Кавказа, граница с Турцией имелась, а у сегодняшней РФ такой границы уже нет? Присоединить к Армении, о чем на ереванских кухнях рассуждают, мечтательно закатывая глаза? Но тогда причем здесь Россия и «имперское сознание» самой Марго Симоньян? Может быть, она уже считает Армению субъектом Российской Федерации? Впрочем, выдавать армянские территориальные аппетиты за самые что ни на есть коренные интересы России — это в армянской тусовке «классика жанра».

Только вот, во-первых, госпожа Симоньян — не просто частное лицо, а еще и по совместительству руководитель российского пропагандистского суперхолдинга. Это та самая Марго Симоньян, которая отправилась на интервью к президенту Беларуси Александру Лукашенко и ни словом не обмолвилась о поставках Азербайджану РСЗО «Полонез». А теперь она, если уж называть вещи своими именами, озвучивает притязания на территорию Турции, соседней страны с мощной армией, и еще входящей в НАТО. А во-вторых, выдала она весь этот свой полет мысли (если уж кому-то режут слух выражения типа «бред») по горячим следам визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Так что же происходит сегодня? У нее взыграли национальные чувства? Или…

Итоги этих переговоров остаются за закрытыми дверями. Тем более что после саммита не было совместного выхода к журналистам. Но осведомлённые эксперты уверены: президентам удалось договориться по многим вопросам. Такого мнения, в частности, придерживается Александр Дугин, который, комментируя итоги саммита в интервью турецким СМИ, уверенно заявил, что Россия и Турция не будут «сталкиваться» ни в политическом, ни в экономическом отношении.

Более того, в прессе уже появилась «утечка», что итогами переговоров крайне недоволен сирийский диктатор Башар Асад — а это верный признак, что никакого силового карт-бланша в Идлибе не предвидится.

Другое дело, что в московских кабинетах и коридорах власти, судя по многим косвенным признакам, развернулась нешуточная «фракционная борьба» между «прагматиками», выступающими за дальнейшее развитие отношений с Турцией и отказ от резких и агрессивных шагов, с одной стороны, и «ястребами-державниками», для которых Турция — это враг на все времена, с другой. И вот для последних удачные переговоры Путина и Эрдогана — это нож в сердце и крах всех идеалов. Может ли втянуться в эту фракционную борьбу мадам Симоньян — это даже не риторический вопрос. Тем более что для армянских националистов самый страшный кошмар — это, как выражаются в их среде, «русско-турецкий сговор». Таковым здесь считали и считают прежде всего Московский и Карсский договоры, которые поставили крест на притязаниях Армении на Восточную Анатолию. А теперь в Ереване с понятным замиранием сердца наблюдают за дипломатией высшего уровня между Москвой и Анкарой, пытаясь понять: Армению уже окончательно «сдали»? Или еще есть шанс удержаться в роли «форпоста»? И если такой шанс есть, то как далеко в поддержке своего «форпоста» теперь зайдёт Москва? Точнее, как далеко она точно не зайдёт?

Возможно, на уровне эмоций и даже закрытых дискуссий всего этого следовало ожидать. Другой вопрос, что теперь борьба «прагматиков» и «державников» выплескивается в информационное пространство. И тут уже не получится не спросить: за мадам Симоньян просто не уследили? Ей предоставлена слишком большая свобода рук, точнее, свобода языка? Или фракционная борьба в Кремле уже перешла в стадию «перетягивания внешней политики» хотя бы на уровне ее информационного обеспечения?

И вот это уже вопросы не лично к Симоньян.

Нурани