Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового руководителя представительства ЕС в Азербайджане

6 октября, 12:19

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового руководителя представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко, сообщает пресс-служба президента.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.