Продолжается строительство туннеля Муровдаг

Продолжаются масштабные строительные работы после церемонии закладки 11.6 км. участка туннеля Муровдаг, состоявшейся в ходе визита 16 августа Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Кяльбаджарский и Лачинский районы, сообщает АПА.

Проектная протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гейгельский и Кяльбаджарский районы, составляет 80.7 км. С 13,5-километрового участка проекта начинается хребет Муровдаг, и высота увеличивается с 1700 м до 3250 м до вершины Муровдаг.

В настоящее время на отдельных участках дороги ведутся проектно-исследовательские, геологоразведочные и мобилизационные работы. Работы, выполняемые в соответствии с требованиями строительных норм и правил, контролируются руководством ГААДА.

Для обеспечения подачи воды в соответствии с проектом по вновь построенной дороге будут выполнены работы по прокладке 103 кольцевых труб общей протяженностью 2575 метров, а также, при необходимости, 5 новых автомобильных мостов общей протяженностью 450 метров.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало в селе Тоганалы Гейгельского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района. Это обеспечит удобный проезд до районного центра и знаменитой территории Истису, а также нескольких населенных пунктов данного района.