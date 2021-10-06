Посол США: Справа от меня можно увидеть синагогу, а напротив — мечеть

6 октября, 10:30

«Мой визит в Красную Слободу в Губе свидетельствует о духе толерантности в Азербайджане».

Об этом заявил посол США в Азербайджане Орл Литценбергер в ходе посещения поселка.

«Сегодня я нахожусь в поселке Красная Слобода Губинского района. Справа от меня можно увидеть синагогу, а на другой стороне реки — мечеть. Таким образом, я стою между двумя сообществами, которые могут жить вместе в мире на протяжении поколений. Я считаю, что мой визит сюда свидетельствует о духе толерантности в Азербайджане и делает Азербайджан особенным местом », — сказал посол.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.