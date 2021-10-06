Посол США: Справа от меня можно увидеть синагогу, а напротив — мечеть

«Мой визит в Красную Слободу в Губе свидетельствует о духе толерантности в Азербайджане».
Об этом заявил посол США в Азербайджане Орл Литценбергер в ходе посещения поселка.
«Сегодня я нахожусь в поселке Красная Слобода Губинского района. Справа от меня можно увидеть синагогу, а на другой стороне реки — мечеть. Таким образом, я стою между двумя сообществами, которые могут жить вместе в мире на протяжении поколений. Я считаю, что мой визит сюда свидетельствует о духе толерантности в Азербайджане и делает Азербайджан особенным местом », — сказал посол.