Ильхам Алиев уволил главу Исполнительной власти Гядабейского района

Ибрагим Энвер оглу Мустафаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гядабейского района.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Ибрагим Энвер оглу Мустафаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гядабейского района.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Еще совсем недавно всем могло показаться, что наш южный сосед искренне радуется освобождению Азербайджаном Карабаха: сразу после победы иранские официальные лица встали в очередь, чтобы пропеть дифирамбы Баку, подчеркнуть признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а экс-глава внешнеполитического ведомства двинулся в тур по странам региона, представляя свой «мирный план». Но не прошло и года, как раскрылось лицемерие иранского режима.
Правда, первые признаки реального отношения Ирана к нашей стране и к нашей победе появились еще в феврале. Тогда, напомню, на пресс-конференции президента Ильхама Алиева для иностранных и местных СМИ журналистка иранского агентства Mehr задала провокационный вопрос о террористах, которые якобы участвовали в войне. Зрелище было не из приятных.
«Жаль, что такой вопрос задаёт журналистка дружеской страны. Советую вам не заниматься спекуляцией. Прошу вас быть более точной в своих вопросах», — жестко ответил президент, пристыдив иранскую журналистку.
В отношениях Ирана и Азербайджана всегда можно было наблюдать напряженность. Но нынешнее противостояние весьма масштабно и серьезно.
Официальный Тегеран в минувшую субботу, пожалуй, впервые показал свое истинное лицо, раскрыв свое реальное отношение к Азербайджану и тем самым подтвердив подозрения Баку. Глава МИД Ирана со звучной фамилией в интервью местному телевидению признал, что на протяжении многих лет его страна поставляла энергоресурсы в Карабах и сотрудничала с сепаратистами. Словом, Тегеран на протяжении долгих лет заявлял о дружбе с Азербайджаном, но поступал с точностью до наоборот.
В том же интервью Абдоллахиян повторил бредовый тезис, что Иран «никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи своих границ, а также геополитических изменений региона и его границ». Вслед за ним с аналогичными обвинениями, вдобавок высказанными угрожающим тоном в адрес Баку, выступил и духовный лидер страны Али Хамнеи.
Иранские официальные и неофициальные лица словно по команде всю последнюю неделю оскорбляли и угрожали Азербайджану.
Страна проводит учения у границ Азербайджана. Правда, это шоу уже стало предметом насмешек: в сети десятки мемов на тему, как иранские военные ошибочно наносят удары по собственным позициям, а техника, участвующая в них – времен царя Гороха.
Но, как бы то ни было, нынешняя ситуация крайне показательна по многим причинам. Она продемонстрировала, что прежние заявления официального Тегерана о «братстве», мусульманской солидарности, уважении суверенитета на самом деле и ломаного гроша не стоят. Со своей стороны, азербайджанская общественность всегда относилась к Ирану с известной настороженностью. Тегеран, по мнению азербайджанцев, всегда был в тройке стран, считавшихся враждебно настроенным к нам государством.
Подобных опросов было проведено много, и общественность справедливо винила Тегеран в сотрудничестве с Арменией, оккупировавшей территории страны: достаточно вспомнить историю с ремонтом шушинской мечети иранцами вместе с армянами без разрешения Баку. И не зря за последние двое суток Тегеран и Ереван обменялись любезностями: премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не забудет, что Иран для Армении был «дорогой жизни», а иранский посол в Ереване назвал страну «дружественной и братской».
Кроме того, Тегеран до сих пор не объяснил, почему вдруг там вспомнили про Израиль. Более того, там все еще не конкретизировали, чем именно вызваны опасения, и не предоставили никаких доказательств. О каких террористах, находящихся якобы на нашей территории, говорят в Тегеране, если сам Иран считается в мире одним из главных спонсоров терроризма?
Далее, Россия – мы об этом уже писали – по сути, является инициатором нынешней конфронтации Азербайджана и Ирана. Если бы российские миротворцы не пропускали иранские грузы в Ханкенди, то нынешней эскалации, возможно, можно было избежать. Но Россия дала «добро» Ирану, тем самым спровоцировав конфликт между странами, а теперь наблюдает в сторонке за происходящим, в то время как кремлевские средства массовой информации рассказывают в своих материалах о «величии» иранской армии. Трудно сказать, вспыхнуло ли нынешнее противостояние с подачи Москвы.
В Кремле пока официально не реагируют на «сближение» Еревана и Тегерана: вчера глава армянского МИД внезапно прибыл в Тегеран, а спикер парламента отправился с трехдневным официальным визитом в Москву. Также известно, что Лавров проведет завтра переговоры со своим иранским коллегой.
На этом фоне президент Алиев, посещая Джабраильский район, назвал Турцию и Россию дружественными нам странами. Попытается ли Лавров «отрезвить» Тегеран? Москва уже неоднократно говорила, что заинтересована в открытии региональных коммуникаций. Эту тему обсуждали президенты Путин и Эрдоган в Сочи. Открытию Зангезурского коридора противится Иран, даже армянский премьер уже давно не категоричен в своих оценках на эту тему.
Тем не менее ситуация накалилась до такой степени, что президент Алиев, который прибегает к резким формулировкам только в крайних случаях, когда действительно ущемляются интересы страны, резко осадил Иран, призвав Тегеран не совать свой нос в дела нашей страны.
Президент обвинил руководство Ирана в клевете и потребовал «раскрыть глаза и посмотреть: где они увидели здесь Израиль?!».
Важно и другое: Иран своими действиями открыто показал, что никогда не был братской нам страной, а признанием в сотрудничестве с сепаратистами, по вине которых тысячи азербайджанцев погибли в войне, а сотни тысяч были вынуждены бежать из своих родных краев – просто плевок в лицо Баку.
Президент уже заявил, что Баку после освобождения 130 км границы от армянской оккупации, приступил к проверкам процессов, которые проходили здесь.
На фоне разыгранного Тегераном театра абсурда Баку все еще демонстрирует здравомыслие: в Азербайджане, в отличие от Ирана, не говорят о планах «присоединить» Южный Азербайджан, полиция наказывает виновников акции протеста у иранской дипмиссии, а МИД в весьма взвешенном тоне отвечает на бредни главного дипломата ИРИ.
Иран оказался остался в стороне от процессов в регионе и столкнулся с геополитическим провалом, и теперь, как ребенок, пытается «позлить» Баку укреплением сотрудничества с Арменией.
Напомню также, что в период оккупации азербайджанских территорий мусульманские страны поддерживали Азербайджан: Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и даже Джибути не стали устанавливать дипломатических отношений с Арменией. В мусульманском мире только Иран проводит сильную проармянскую политику, что наглядно демонстрируется его действиями. И в результате этой ошибочной политики современный Иран превратился фактически в мирового изгоя, у него друзей, кроме Армении. Иран «происками врагов» сам себе вырыл яму.
Сложно предсказать, как далеко зайдет Тегеран в «устрашении» Азербайджана, но понятно одно: в Баку уже сделали выводы из произошедшего, а уж тем более выводы сделал азербайджанский народ.
Максуд Салимов