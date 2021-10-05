В Азербайджане врач-инфекционист скончался от коронавируса

Скончался доцент кафедры инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета, инфекционист Ильхам Байрамов.
Несмотря на длительное лечение, он скончался, впав в кому, сообщает Report.
Скончался доцент кафедры инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета, инфекционист Ильхам Байрамов.
Несмотря на длительное лечение, он скончался, впав в кому, сообщает Report.
Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.