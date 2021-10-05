В Баку BakuBus сбил насмерть пешехода

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.
Инцидент произошел на участке Бакинской кольцевой дороги в районе жилого массива Ени Ясамал, передает АПА.
На дорогу перед движущимся по маршруту № 211 пассажирским автобусом марки «BMC» неожиданно выбежал пешеход. Водитель, потеряв управление, сбил пешехода. В результате 30-35-летний мужчина скончался на месте. Пассажиры автобуса были эвакуированы.
На место были привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции.
В связи с произошедшим пресс-секретарь БНА Маис Агаев отметил, пешеход пересекал скоростную дорогу в неустановленном месте. Пешеход, к сожалению, погиб, никто из пассажиров автобуса не пострадал: «Еще раз хотел бы обратиться к пешеходам. Следует быть чрезвычайно осторожными на высокоскоростных дорогах, где нет пешеходного перехода».