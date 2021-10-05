В Баку BakuBus сбил насмерть пешехода

5 октября, 09:54

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Инцидент произошел на участке Бакинской кольцевой дороги в районе жилого массива Ени Ясамал, передает АПА.

На дорогу перед движущимся по маршруту № 211 пассажирским автобусом марки «BMC» неожиданно выбежал пешеход. Водитель, потеряв управление, сбил пешехода. В результате 30-35-летний мужчина скончался на месте. Пассажиры автобуса были эвакуированы.

На место были привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции.

В связи с произошедшим пресс-секретарь БНА Маис Агаев отметил, пешеход пересекал скоростную дорогу в неустановленном месте. Пешеход, к сожалению, погиб, никто из пассажиров автобуса не пострадал: «Еще раз хотел бы обратиться к пешеходам. Следует быть чрезвычайно осторожными на высокоскоростных дорогах, где нет пешеходного перехода».

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.