Президент Алиев: Мы восстановили все разрушенные армянами мечети

Находясь в Джоджуг Марджанлы, я сказал, что сегодня мы построили здесь мечеть, аналогичную Шушинской мечети Говхерага, что имеет символический смысл. После освобождения Шуши мы восстановим все наши мечети, разрушенные армянами. Спустя три года эти слова претворились в жизнь.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил, что в то время в Джоджуг Марджанлы был поэтапно возведен поселок из 150 домов, построены школа, медицинский центр. Была построена мечеть, аналогичная Шушинской, созданы возможности для открытия рабочих мест.