Президент Алиев: Мы восстановили все разрушенные армянами мечети

4 октября, 19:54

Находясь в Джоджуг Марджанлы, я сказал, что сегодня мы построили здесь мечеть, аналогичную Шушинской мечети Говхерага, что имеет символический смысл. После освобождения Шуши мы восстановим все наши мечети, разрушенные армянами. Спустя три года эти слова претворились в жизнь.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил, что в то время в Джоджуг Марджанлы был поэтапно возведен поселок из 150 домов, построены школа, медицинский центр. Была построена мечеть, аналогичная Шушинской, созданы возможности для открытия рабочих мест.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».