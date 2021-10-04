Лже-журналист вымогал деньги у медработника

Один из работников медпункта, расположенного в поселке Хокмели Абшеронского района, сообщил в отдел полиции Гобу Абшеронского РУП о том, что один человек, с которым он незнаком, представившись журналистом, пригрозил ему распространением позорящей информации в соцсетях и потребовал денег.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции, по подозрению в совершении этих противозаконных действий при попытке получения от потерпевшего 500 манатов был задержан житель Газахского района, ранее неоднократно судимый Салех Гусейнов. Задержанный был доставлен в отдел полиции Гобу. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные путем шантажа, фиктивные журналистские удостоверения и другие вещественные доказательства. В показаниях он признался в том, что совершил указанное противозаконное действие, представившись журналистом.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Управления полиции Абшеронского района.

Не исключается вероятность совершения данным лицом аналогичных преступлений на территории Абшеронского района, а также столицы. В полиции просят потерпевших от незаконных действий Салеха Гусейнова сообщить об этом в Управление полиции Абшеронского района или территориальные органы полиции, а также в службу «102» Министерства.