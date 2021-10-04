Лже-журналист вымогал деньги у медработника

4 октября, 15:35

Один из работников медпункта, расположенного в поселке Хокмели Абшеронского района, сообщил в отдел полиции Гобу Абшеронского РУП о том, что один человек, с которым он незнаком, представившись журналистом, пригрозил ему распространением позорящей информации в соцсетях и потребовал денег.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции, по подозрению в совершении этих противозаконных действий при попытке получения от потерпевшего 500 манатов был задержан житель Газахского района, ранее неоднократно судимый Салех Гусейнов. Задержанный был доставлен в отдел полиции Гобу. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные путем шантажа, фиктивные журналистские удостоверения и другие вещественные доказательства. В показаниях он признался в том, что совершил указанное противозаконное действие, представившись журналистом.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Управления полиции Абшеронского района.

Не исключается вероятность совершения данным лицом аналогичных преступлений на территории Абшеронского района, а также столицы. В полиции просят потерпевших от незаконных действий Салеха Гусейнова сообщить об этом в Управление полиции Абшеронского района или территориальные органы полиции, а также в службу «102» Министерства.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.