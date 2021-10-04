4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джабраильский район.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев заложил в Джабраиле фундамент совместного сервисного центра ОАО «КАМАЗ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод».
Ильхам Алиев также заложил фундамент промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
Глава государства принял участие в открытии подстанции «Джабраил» 110/35/10 кВ.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Государственной пограничной службы в Джабраиле.
Глава государства заложил фундамент Джабраильской центральной районной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джабраил.
Затем президент встретился с представителями общественности Джабраила.
Глава государства заложил фундамент восстановления мемориального комплекса Джабраил и города Джабраил.