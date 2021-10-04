Ильхам Алиев посетил Джабраильский район

4 октября, 14:21

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джабраильский район.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев заложил в Джабраиле фундамент совместного сервисного центра ОАО «КАМАЗ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод».

Ильхам Алиев также заложил фундамент промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Глава государства принял участие в открытии подстанции «Джабраил» 110/35/10 кВ.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Государственной пограничной службы в Джабраиле.

Глава государства заложил фундамент Джабраильской центральной районной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джабраил.

Затем президент встретился с представителями общественности Джабраила.

Глава государства заложил фундамент восстановления мемориального комплекса Джабраил и города Джабраил.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.