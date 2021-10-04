Завтра в Баку будет дождливо

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 14-16, днем — 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана временами пройдут дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-14, днем — 14-17 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем – 4-7 градусов тепла.