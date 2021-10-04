Завтра в Баку будет дождливо

4 октября, 13:58

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 14-16, днем — 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами пройдут дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-14, днем — 14-17 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем – 4-7 градусов тепла.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.