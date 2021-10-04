Ильхам Алиев пообещал отремонтировать православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отремонтировать албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш Тертерского района, разрушенных в период армянской оккупации села.

«Это Русская Православная Церковь, расположенная в селе Талыш. Она также была разрушена армянами. Смотрите, они снесли камни и стены. Вот текущая ситуация. Мы восстановим и отремонтируем эту церковь. В отличие от армян, мы уважаем все религиозные памятники», — сказал Ильхам Алиев 3 октября при посещении села.

Президент также посетил разрушенную армянами албанско-удинскую церковь в селе.

«Это древняя албанская церковь. Посмотрите, в какое состояние армяне привели эту церковь. Потом они скажут, что это якобы армянская церковь. Если это была армянская церковь, то разве она сегодня была бы в таком состоянии?! Церковь будет сохранена как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий. Мы также восстановим эту древнюю албанскую церковь. Армяне разрушили этот регион всего за 30 лет», — подчеркнул Ильхам Алиев.