Ильхам Алиев пообещал отремонтировать православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш

4 октября, 12:38

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отремонтировать албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш Тертерского района, разрушенных в период армянской оккупации села.

«Это Русская Православная Церковь, расположенная в селе Талыш. Она также была разрушена армянами. Смотрите, они снесли камни и стены. Вот текущая ситуация. Мы восстановим и отремонтируем эту церковь. В отличие от армян, мы уважаем все религиозные памятники», — сказал Ильхам Алиев 3 октября при посещении села.

Президент также посетил разрушенную армянами албанско-удинскую церковь в селе.

«Это древняя албанская церковь. Посмотрите, в какое состояние армяне привели эту церковь. Потом они скажут, что это якобы армянская церковь. Если это была армянская церковь, то разве она сегодня была бы в таком состоянии?! Церковь будет сохранена как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий. Мы также восстановим эту древнюю албанскую церковь. Армяне разрушили этот регион всего за 30 лет», — подчеркнул Ильхам Алиев.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.