Год назад армяне варварски обстреляли Гянджу

4 октября, 00:47

4 октября 2020 года армянские войска подвергли Гянджу ракетному обстрелу.

В результате обстрела армянами Гянджи погиб 1 человек, 32 человека получили ранения.

Кроме того, был нанесен значительный ущерб инфраструктуре города, жилым домам.

Армянская сторона при обстреле города использовала реактивные системы залпового огня «Смерч». Армянские силы применили кассетные боеголовки для увеличения масштабов разрушений.

Отметим, что в результате обстрела Гянджи подразделениями ВС Армении получила ранения и была госпитализирована жительница города армянского происхождения Карина Григорян 1943-го года рождения.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.