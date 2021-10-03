Ковид убил в Азербайджане еще 14 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1813 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 14 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 485987 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 464611 человек благополучно прошли лечение, 6573 пациента клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 14803 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4887165 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8760 — за минувшие сутки.