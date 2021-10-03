Представители НПО побывали в Гяндже

3 октября, 14:58

Представители действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) совершили поездку в Гянджу.

Поездка, организованная Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, была приурочена к первой годовщине ракетных ударов по густонаселенным районам Гянджи, которые нанесла Армения в период 44-дневной Отечественной войны, пишет АПА.

В поездке приняли участие около 100 представителей НПО, занимающихся защитой прав человека, а также защитой прав детей и женщин. Представители НПО возложили цветы к разрушенным домам в память о мирных жителях, погибших во время армянского террора. Затем гости были проинформированы о военных преступлениях Армении.

Им сообщили о том, что ВС Армении обстреляли мирное население Азербайджана из тяжелой артиллерии, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. В результате военного преступления, совершенного в Гяндже армянской армией, потерпевшей поражение на поле боя, 26 человек, в том числе дети, женщины и старики, были убиты, 175 человек получили ранения, а многочисленная гражданская инфраструктура и транспортные средства были серьезно повреждены. Было отмечено также, что более 20 домов были полностью разрушены, более 100 домов и столько же объектов серьезно повреждены.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).