Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 4 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресуров, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16, днем — 19-22 градуса тепла, в Баку ночью — 14-16, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами пройдут дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-16, днем — 16-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем — 5-10 градусов тепла.