Год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.