На рынке «8 километр» продавали тухлое мясо

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности (АПБ) выявили факт реализации некачественного мяса на столичном рынке, сообщает в субботу ведомство.

В ходе проверок на объекте по продаже мяса и мясной продукции при торговом центре «8-й километр», принадлежащем физлицам Бахрузу Тахмазову и Эльчину Гасанову, было обнаружено 280 килограммов мяса с резким запахом неизвестного происхождения.

Сотрудник АПБ выявили, что продукция не прошла соответствующую ветеринарную экспертизу и не отвечает нормативам по органолептическим свойствам. Специалисты агентства взяли пробы продукции для проведения экспертизы.

Разбирательство по выявленному факту продолжается.