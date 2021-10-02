МВД предупредило о мошенничестве с банковскими картами

2 октября, 23:16

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан о новом мошенничестве и рекомендует им не передавать данные банковских карт неизвестным людям.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, сегодня одному гражданину из Наримановского района Баку позвонили и попросили пароль его банковской карты. Звонивший заявил, что он якобы является работником банка.

«Владелец карты, не проведя каких-либо уточнений, передал информацию незнакомому человеку. В результате крупная сумма денег была переведена на зарубежный счет», — отметил представитель МВД.

Э.Гаджиев подчеркнул, что банкам не нужны данные банковской карты клиента.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.