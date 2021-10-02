В Баку отметили 152-летие со дня рождения Махатмы Ганди

2 октября, 21:14

В посольстве Индии в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное 152-летию со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди, сообщает Trend.

Выступая на мероприятии, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна отметил роль личности Махатмы Ганди в истории Индии. Было подчеркнуто, что Махатма Ганди являлся борцом за справедливость и свободу людей, принципами его философии были равенство, уважение, доброта.

Ученый-литературовед, доктор филологических наук, профессор Бадирхан Ахмедов, проректор по международным связям Азербайджанского университета языков, профессор Жаля Гарибова и другие рассказали о философии и жизненных принципах Махатмы Ганди. Выступившие подчеркнули, что свою жизнь Махатма Ганди посвятил на благо индийского народа. Было рассказано о периоде его деятельности в Южной Африке и последующем возвращении в Индию, а также отмечено, что наследие Махатмы Ганди до сих пор изучается философами, учеными.

Далее была представлена художественная программа. Гости мероприятия ознакомились с художественными работами, посвященными Ганди.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.