Судебный процесс по делу Вугара Сафарли отложен на неопределенное время

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. В МВД Грузии до последнего заявляли, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее был задержан, перевели в тюрьму в Тбилиси, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Пирвели».

Как сообщается, бывший глава государства был, предположительно, переведен в «Матросовскую тюрьму».

Ожидается приезд соратников политика к зданию исправительного учреждения.

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«Хочу сообщить общественности, что третий президент Грузии, находящийся в розыске Михаил Саакашвили, задержан», — заявил на специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили, слова которого приводит Первый канал Грузии.

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Задержанный в Грузии Саакашвили помещён в пенитенциарное учреждение.

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге.

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Саакашвили задержан в Грузии.

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Из грузинского города Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения.

Между тем, по информации грузинского телеканала «Имеди», Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец.

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Михаил Саакашвили не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил представитель МВД Грузии на брифинге в пятницу.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.