Минздрав — о синдроме хронической усталости во время пандемии COVID-19

1 октября, 11:39

Специалист Минздрава Закир Гулиев: Во время пандемии COVID-19 синдром хронической усталости стал широко распространен.

— Что такое синдром хронической усталости?

— Синдром хронической усталости — это психологическая проблема, для которой характерны такие симптомы, как снижение умственной и физической работоспособности, желание дистанцироваться от социума, постоянное чувство усталости и переутомления, упадок сил, не проходящий даже после длительного отдыха. У некоторых пациентов он может проявляться только в форме легкой усталости и низкой энергии, но при повышенной утомляемости он может достигать уровней, при которых человек даже каждодневную работу не может выполнять самостоятельно. Синдром можно охарактеризовать как психологическую проблему, но, помимо психологического измерения, он также имеет последствия на умственную и физическую деятельность. Чувство эмоционального истощения и исчерпания энергии у пациентов вызывает такие проблемы, как тошнота, мышечные боли, рассеянность и недостаточная концентрация внимания.

— Каковы причины возникновения синдрома хронической усталости?

— Несмотря на то, что синдром хронической усталости является очень распространенной проблемой, однако еще не установлена точная причина ее возникновения. Заболевание обычно поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. У большинства людей с синдромом возникают боли в мышцах и суставах, постоянная усталость и недостаток энергии в течение как минимум 6 месяцев.
Хотя все в основном обращают внимание на статистику летальных исходов во время пандемии, однако некоторые пациенты все еще сталкиваются с последствиями после коронавируса. Одна из таких проблем со здоровьем — хроническая усталость, и с момента появления COVID-19 все чаще приходится слышать название этой болезни. Во время пандемии синдром хронической усталости стал широко распространен. Это вызвано как прямыми, так и косвенными последствиями болезни (стресс, напряжение, страх). Вопреки распространенному мнению, после полноценного сна пациенты не чувствуют себя отдохнувшими. По этой причине пациенты с хроническим переутомлением, которое длится 6 месяцев и более, в обязательно порядке должны обратиться за помощью к врачу.

— Каковы симптомы хронической усталости?

— Испытывать чувство усталости временами свойственно каждому человеку. Симптомы хронической усталости схожи с симптомами, вызванными кратковременным стрессом от переутомления. Поэтому необходимо понимать разницу между хроническим явлением и обычным желанием отдохнуть. Для определения наличия этого синдрома пациенты должны быть обследованы специалистами. Главным отличием синдрома хронической усталости от простого переутомления является тот факт, что после длительного отдыха чувство переутомления проходит и организм опять готов к работе. Хроническая усталость, напротив, сохраняется при сниженных нагрузках на организм и не проходит даже после крепкого сна. Основными симптомами синдрома хронической усталости являются: бессонница и нарушение сна; мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины; рассеянность, ухудшение памяти и способности к концентрации внимания, замедление темпа мыслительных процессов; сниженная работоспособность; расстройство аппетита, нарушение пищеварительной функции; психологические расстройства; нарушение двигательной активности; негативное отношение к работе и желание дистанцироваться от социума; ослабление иммунной системы; повышенная тревожность, депрессия.

— Как можно диагностировать синдром хронической усталости?

— Хроническую усталость можно легко диагностировать в результате обследований и диагностических тестов, проведенных у пациентов, обращающихся за медицинской помощью с вышеуказанными симптомами. Поскольку симптомы болезни параллельны многим психологическим заболеваниям, необходимо подробно изучить историю болезни пациента. В то же время необходимо изучить соответствующие анализы крови и методы визуализации, чтобы полностью понять, что усталость и подобные симптомы у людей вызваны другим заболеванием. Также принимаются во внимание такие факторы, как тяжесть заболевания, влияние на повседневную жизнь и трудовую деятельность, а также то, как планируется процесс лечения у людей с диагнозом синдрома хронической усталости. Для этого создаются мультидисциплинарные группы из психиатров, психологов и других специалистов по определению методов диагностики и лечения.

— Как лечить синдром хронической усталости?

— К сожалению, в настоящее время не существует стопроцентно эффективного метода лечения от синдрома хронической усталости. Наиболее действенные эффективные методы борьбы с синдромом — это регулярно заниматься спортом, повышать способность пациентов справляться со стрессом и решать проблемы, а также снижать темп интенсивной работы, то есть упорядочить соотношение труда и отдыха.
Если заболевание не оказывает серьезного влияния на повседневную жизнь и человек может заниматься рутинными делами, то прием лекарственных препаратов может не понадобиться. При этом использование антидепрессантов может потребоваться пациентам, которые болезненно переносят синдром, лицам с панической боязнью внезапно лишиться работы (психологи называют ее stop-job-фобией), а также лицам со сниженной коммуникативной активностью и страдающим депрессией. В то же время, если лечащий врач сочтет необходимым, то могут применяться медикаментозное лечение и психологические методы лечения для укрепления иммунной системы, уменьшения боли в мышцах и суставах, и обеспечения нормального режима сна.

— Какие витамины рекомендуется использовать при переутомлении и упадке сил, вызванном синдромом хронической усталости?

— Преодолеть переутомление и упадок сил поможет минерально-витаминный комплекс, содержащий витамины C, D, E, B6 и B12, а также цинк и магний.

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Саакашвили находится в Батуми и призывает сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси. Хроника

1 октября, 12:01

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. Пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей. А МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что  на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.