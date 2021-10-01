Эльдар Азизов: За дождевые сливы отвечает «Азерсу»

Система дождевой канализации, мосты и дороги города Баку, находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО «Азерсу» и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, но это не снимает ответственности с органов исполнительной власти и коммунальных служб столицы, заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав ИВ районов столицы и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

На совещании было подчеркнуто, что главы исполнительных органов не должны ограничиваться только тем, что передали информацию ОАО «Азерсу» и Госагентству автодорог, им необходимо выявлять основные проблемы в районах, выступать в качестве координаторов и совместно с этими структурами устранять существующие проблемы.