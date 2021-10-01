Генпрокурор: Найдено тело одного из 7 человек, считающихся пропавшими без вести на войне

«В последние дни в районах, где проходили боевые действия, было найдено еще одно тело, в настоящее время продолжаются работы по идентификации».

Об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, передает АПА.

Он сказал, что был взят анализ ДНК: «Скорее всего, число пропавших без вести сократится до 6. В связи с этим продолжается наше сотрудничество с соответствующими структурами».

Генеральный прокурор также отметил, что число пропавших без вести в Первой Карабахской войне составляет около 4 тысяч человек.