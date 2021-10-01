В Джабраильском районе началось создание «Турецко-азербайджанского Братского леса»

1 октября, 10:10

В рамках сотрудничества с Министерством лесного и сельского хозяйства Турецкой Республики начаты работы по созданию «Турецко-азербайджанского Братского леса» на территории Джабраильского района.

Об этом было сказано на заседании рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, передает АПА.

Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Министерством лесного и сельского хозяйства Турции в Джабраиле также ведутся работы по созданию учебно-тренировочного центра и лесного питомника.

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Саакашвили заявил, что находится в Грузии, однако МВД опровергает. Хроника

1 октября, 10:33

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.