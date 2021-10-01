В Джабраильском районе началось создание «Турецко-азербайджанского Братского леса»

В рамках сотрудничества с Министерством лесного и сельского хозяйства Турецкой Республики начаты работы по созданию «Турецко-азербайджанского Братского леса» на территории Джабраильского района.
Об этом было сказано на заседании рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, передает АПА.
Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Министерством лесного и сельского хозяйства Турции в Джабраиле также ведутся работы по созданию учебно-тренировочного центра и лесного питомника.