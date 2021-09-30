С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчаются карантинные ограничения

С первого октября в Азербайджане отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.

Об этом ранее было объявлено в связи с распоряжением Оперштаба при Кабмине Азербайджана.

С 1 октября в Азербайджане также возобновят работу концертные залы, кинотеатры и театры. При этом должно соблюдаться правило о половинчатой заполненности залов.

Также возобновляется работа развлекательных центров и кинотеатров при крупных торговых центрах.

Указанные объекты будут оказывать услуги до 00:00. При этом для входа в эти объекты будет требоваться Covid-паспорт.

С 1 октября возобновляется и деятельность объектов отдыха и развлечений (включая клубы), а также детских развлекательных объектов (включая находящиеся на территории бульваров и парков).

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом (не считая перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, с 1 октября 2021 года должны получить первую дозу против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года — вторую дозу, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

При этом будет требоваться вакцинация против COVID-19 или сертификат об иммунитете и у работников объектов отдыха и развлечений, а также детских развлекательных объектов, объектов культуры, кинотеатров, театров и конференц-залов.

Сферы работ и услуг, деятельность которых возобновляется, будут оказывать услуги до 00:00 и услугами объектов этой сферы, расположенных в закрытых помещениях, лица старше 18 лет смогут пользоваться только при наличии паспорта COVID-19.

Отмечено, что лица, не сумевшие вакцинироваться в силу определенных причин, могут посещать объекты, в которых требуется паспорт COVID-19, предъявив сертификат о противопоказаниях на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

80 процентов работников объектов указанных сфер обязательно должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19).

Владельцы объектов сферы работ и услуг, в которых требуется паспорт COVID-19, несут прямую ответственность за проведение верификации паспорта COVID-19 и нарушения, произошедшие в ходе этого процесса.

В связи с возобновлением с 1 октября работы по выходным общественного транспорта восстанавливается также движение по субботам и воскресеньям поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге.

Также открывается Азербайджанская Национальная библиотека имени Мирзы Фатали Ахундова и другие государственные публичные библиотеки.