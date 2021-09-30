БТА получит спутниковый контроль за дорогами

30 сентября, 21:10

Бакинское транспортное агентство будет контролировать дороги на основании снимков со спутника Azersky.

Как говорится в сообщении Azərkosmos, в четверг на встрече между Космическим агентством Азербайджана при министерстве транспорта, связи и высоких технологий — Azərkosmos и Бакинским транспортным агентством (БТА) был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий использование спутниковых снимков Azersky.

Согласно документу, вышеназванные ведомства достигли договоренности об интеграции соответствующих информационных ресурсов и систем для выбора территорий под новую транспортную инфраструктуру, формирования, обмена и использования национальных пространственных данных, а также об организации совместных тренингов по программному обеспечению географических информационных систем.

Между Azərkosmos и ООО «Центр интеллектуального управления транспортом» БТА подписан коммерческий контракт. Согласно документу ООО будет использовать возможности спутника для реализации проектов в направлении улучшения транспортной системы и оптимизации транспортной инфраструктуры в Баку.

﻿

ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.