Убивший жену судья получил 10 лет тюрьмы

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фегана Ахмедова, убившего свою супругу в Баку.

На процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил гособвинитель. Прокурор потребовал приговорить Ф.Ахмедова к 11 годам лишения свободы.

Выразив отношение к выступлению гособвинителя, адвокаты отметили, что обвиняемый неоднократно заявлял о том, что убийство было совершено по неосторожности. Кроме того, они выразили несогласие с выступлением прокурора и с учетом предыдущей деятельности подзащитного и наличия у него на попечении малолетних детей, попросили суд принять справедливое решение.

Затем подсудимому было предоставлено последнее слово. В своем выступлении Ф.Ахмедов заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Суд удалился на совещание, после которого на процессе был зачитан приговор. Решением суда Ф.Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Срок его тюремного заключения будет отсчитываться с 30 мая 2021 года.