Убивший жену судья получил 10 лет тюрьмы

30 сентября, 19:42

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фегана Ахмедова, убившего свою супругу в Баку.

На процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил гособвинитель. Прокурор потребовал приговорить Ф.Ахмедова к 11 годам лишения свободы.

Выразив отношение к выступлению гособвинителя, адвокаты отметили, что обвиняемый неоднократно заявлял о том, что убийство было совершено по неосторожности. Кроме того, они выразили несогласие с выступлением прокурора и с учетом предыдущей деятельности подзащитного и наличия у него на попечении малолетних детей, попросили суд принять справедливое решение.

Затем подсудимому было предоставлено последнее слово. В своем выступлении Ф.Ахмедов заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Суд удалился на совещание, после которого на процессе был зачитан приговор. Решением суда Ф.Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Срок его тюремного заключения будет отсчитываться с 30 мая 2021 года.

﻿

ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.