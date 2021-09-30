Ковид убил в Азербайджане еще 12 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1778 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 483902 случая заражения коронавирусом, из этого числа 458922 человека благополучно прошли лечение, 6525 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 18455 человек, зараженный COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 4859015 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9484 — за минувшие сутки.