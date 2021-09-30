Ковид убил в Азербайджане еще 12 человек

30 сентября, 19:01

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1778 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 483902 случая заражения коронавирусом, из этого числа 458922 человека благополучно прошли лечение, 6525 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 18455 человек, зараженный COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 4859015 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9484 — за минувшие сутки.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.