Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан боеприпасов и наркотиков

Пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан боеприпасов и более 28 килограммов наркотиков.
Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в сентябре в результате бдительности сотрудников пограничных отрядов «Горадиз» и «Гейтепе» была предотвращена контрабанда в Азербайджан через государственную границу Ирана с Азербайджаном 28 кг 240 гр. в наркотических вещество, 1620 единиц психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а также боеприпасов.
По факту ведется расследование.