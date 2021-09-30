Организация, возглавляемая профессором Ильхамом Рагимовым, провела конференцию в Москве

29 сентября в Москве Ассоциация юристов стран Черного и Каспийского морей и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России организовали международную научно-практическую конференцию «Уголовный закон и нравственность».

В мероприятии, прошедшем в российской столице, приняли участие видные государственные деятели и ученые из Азербайджана, России и других стран.

В начале мероприятия директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, вице-президент Российской академии наук, академик Талия Хабриева отметила, что за многолетнюю научную и общественную деятельность в области права профессору Ильхаму Рагимову присвоено звание «Почетный профессор» возглавляемого ей института и вручила ему специальную награду.

Профессор Ильхам Рагимов поблагодарил институт и его руководителя, академика Талию Хабриеву за высокий уровень доверия и выразил уверенность, что и в дальнейшем продолжит плодотворное сотрудничество с этим научным центром.

Выступая на мероприятии, профессор Ильхам Рагимов затронул тему уголовного права и нравственности. Затем он рассказал о влиянии религии на формирование уголовного права.

Президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев и заместитель Министра юстиции Российской Федерации Евгений Заберчук выступили в конференции онлайн.

Участников конференции онлайн поздравил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Александр Нарышкин.

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов передал участникам конференции приветствия министра юстиции Азербайджана Азера Джафарова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Понаморева, генерального прокурора Игоря Краснова и вице-президента Российской академии наук академика Талии Хабриевой.

В своем выступлении председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал о книге профессора Ильхама Рагимова «О нравственности наказания», отметив, что автор подробно изучил эту тему. Бастрыкин также рассказал о недостатках системы образования в воспитании подрастающего поколения и серьезно раскритиковал телеканалы в связи с этой проблемой.

Другие спикеры также поделились своим мнением по теме с участниками конференции и выразили надежду, что озвученные здесь предложения будут включены в национальное законодательство стран в будущем.

Конференция продолжила работу в секциях и круглых столах.

В рамках мероприятия профессор Ильхам Рагимов дал интервью о конференции телеканалу «Россия».