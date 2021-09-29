Министр Амруллаев — о приоритете качественного обучения

29 сентября, 22:23

С сегодняшнего дня во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено традиционное обучение. Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что самым главным является организация качественного обучения.

«Нынешний учебный год отличается от предыдущего некоторыми особенностями. Это первый учебный год после обеспечения территориальной целостности страны. До этого мы преподавали школьникам и студентам на тему Карабаха и территориальной целостности, а сейчас после победы нам нужно больше времени, чтобы изменить содержание учебников», — отметил министр, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на AzTV.

﻿

Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».