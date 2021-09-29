Министр Амруллаев — о приоритете качественного обучения

С сегодняшнего дня во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено традиционное обучение. Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что самым главным является организация качественного обучения.

«Нынешний учебный год отличается от предыдущего некоторыми особенностями. Это первый учебный год после обеспечения территориальной целостности страны. До этого мы преподавали школьникам и студентам на тему Карабаха и территориальной целостности, а сейчас после победы нам нужно больше времени, чтобы изменить содержание учебников», — отметил министр, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на AzTV.