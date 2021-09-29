Мать малышки Нармин выступила в суде с показаниями

Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Нармин Гулиевой, убитой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

На процессе, проходившем в административном здании Низаминского районного суда Гянджи под председательством судьи Дадаша Иманова, мать Нармин Айнура Гулиева дала показания, уточняет АПА.

Обвиняемый Илькин Сулейманов задал Айнуре Гулиевой вопросы о том, были ли у ее дочери джинсы темно-синего цвета в тот день, когда произошла трагедия, и о том, что перенесла Нармин ранее хирургическую операцию.

A.Гулиева подтвердила, что ее дочь была одета в джинсы темно-синего цвета: «Нармин, выходя из дома, была в джинсах темно-синего цвета. Моей дочери никогда не делали операцию».

Адвокаты заявили, что между нынешним заявлением А.Гулиевой и ее предыдущим высказыванием есть противоречие. В суде были оглашены ее показания, данные в ходе следствия.

Следующее судебное заседание назначено на 20 октября.