15 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2062 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 483128 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 457144 человек благополучно прошли лечение, 6513 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 19471 человек, зараженный COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 4849531 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9668 — за минувшие сутки.