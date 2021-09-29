В Агстафинской ЦРБ продавали поддельные COVID-паспорта

29 сентября, 15:10

В прокуратуре Агстафинского района проведено расследование в связи с информацией о незаконной выдаче COVID-паспортов в Агстафинской центральной районная больнице.

Как сообщили в прокуратуре Агстафинского района, были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы поддельных COVID-паспортов без проведения вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления.

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Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.