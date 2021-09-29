Обнародован режим работы бакинского метро в выходные дни

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №280 от 24 сентября «О дополнительных мерах по отмене некоторых ограничений в период особого карантинного режима», с 1 октября в общественном транспорте, в том числе и в Бакинском метрополитене будет осуществляться перевозка пассажиров в выходные дни.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский Метрополитен», в выходные дни, как и в обычные дни недели, станции метро будут открыты для входа пассажиров с 06:00 до 00:00. График работы поездов составлен в соответствии с графиком аналогичного периода 2019 года. Поэтому интервал в движении поездов на участке Красной линии «28 Мая – Ази Асланов» будет составлять 2 минуты 30 секунд. После станции «28 Мая», на участке слияния Зеленой и Красной линий интервал между поездами, следующими до станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» и в обратном направлении составит 5 минут.

График работы поездов по Фиолетовой линии не изменится.