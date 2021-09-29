С 1 октября в Азербайджане начнут работать компьютерные игровые залы

Согласно постановлению Кабинета Министров о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений, с 1 октября до 00:00 возобновляется работа объектов культуры, кинотеатров, театров и конференц-залов, мест отдыха и развлечений, детских развлекательных заведений (в том числе находящихся на территории бульваров и парков), детских и других развлекательных центров при крупных торговых центрах, а также кинотеатров.

Об этом сообщил начальник отдела по связям со средствами массовой информации и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает АПА.

Лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях при наличии паспорта COVID-19, лица младше 18 лет не обязаны иметь паспорт COVID-19. Лица, которые по определенным причинам не могут быть вакцинированы, могут посещать места, где требуется паспорт COVID-19, при наличии сертификата противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Как и в других закрытых помещениях, деятельность которых возобновляется, в компьютерных игровых салонах должны соблюдаться общие правила, такие как использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук, а также другие требования. Владелец помещения несет прямую ответственность за нарушение требований.