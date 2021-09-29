В Баку будет дождливо и прохладно

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем — 17-19 градусов тепла, в Баку ночью — 14-16, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

30 сентября на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать у метеочувствительных людей беспокойство.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, ливневого характера, в северных и восточных районах ожидаются сильные дожди, в горных районах возможен снег. Утром местами будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 4-8, днем 8-13 градусов тепла.