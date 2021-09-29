В Баку наркоторговцев приговорили к 34 годам тюрьмы

29 сентября, 13:00

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мушфига Мирзоева и Надира Бабаева, обвиняемых в незаконном обороте 64 кг наркотиков.

На процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был зачитан приговор.

Решением суда М.Мирзоев приговорен к 17 годам и 6 месяцам, а Н.Бабаев – к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, обвиняемые были задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

По официальной информации, во время обыска в дачном домике Н.Бабаева в поселке Новханы было обнаружено около 64 кг наркотиков, эти наркотики передал ему М.Мирзоев, пишет АПА.

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Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.