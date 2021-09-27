Президент Алиев: Мехрибан-ханум начала снимать меня на телефон и сказала, что мы держим путь в Шушу

«Это произошло само по себе. Произошло естественно, мы этого не планировали. Когда мы впервые поехали в Шушу, мы выехали из Баку очень рано. Потому, что тогда дорога была очень длинная. Только по дороге Победы из Физули в Шушу мы тогда ехали почти за 3 часа. Дороги были покрыты снегом и льдом. Мы выехали рано утром, затемно. С рассветом взору открылся прекрасный вид, и Мехрибан-ханум начала снимать на телефон. Она сняла меня и сказала, что мы держим путь в Шушу. Так все и началось».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в связи со съемками первой леди Мехрибан Алиевой во время визита на освобожденные от оккупации территории.

Глава государства сказал, что это частная инициатива, потому что его визиты обычно снимает официальная команда: «Это новый подход. Я знаю, что многим это понравилось. Нам тоже понравилось. Когда я произносил эти слова, мне в первую очередь в голову приходили люди, которые раньше жили в тех краях. Прежде всего, я говорил для них. Потому что они пребывали в тоске, жили вдали от дома 30 лет. Я прибыл туда и видел эти здания, а они не видели. Они должны увидеть это нашими глазами. Эти люди всегда стояли у меня перед глазами. Они многое выстрадали, но сохранили твердость духа. Это и есть Азербайджан, это и есть азербайджанский народ» (цитата по «Анадолу»).