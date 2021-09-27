Президент Алиев: Мехрибан-ханум начала снимать меня на телефон и сказала, что мы держим путь в Шушу

27 сентября, 19:14

«Это произошло само по себе. Произошло естественно, мы этого не планировали. Когда мы впервые поехали в Шушу, мы выехали из Баку очень рано. Потому, что тогда дорога была очень длинная. Только по дороге Победы из Физули в Шушу мы тогда ехали почти за 3 часа. Дороги были покрыты снегом и льдом. Мы выехали рано утром, затемно. С рассветом взору открылся прекрасный вид, и Мехрибан-ханум начала снимать на телефон. Она сняла меня и сказала, что мы держим путь в Шушу. Так все и началось».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в связи со съемками первой леди Мехрибан Алиевой во время визита на освобожденные от оккупации территории.

Глава государства сказал, что это частная инициатива, потому что его визиты обычно снимает официальная команда: «Это новый подход. Я знаю, что многим это понравилось. Нам тоже понравилось. Когда я произносил эти слова, мне в первую очередь в голову приходили люди, которые раньше жили в тех краях. Прежде всего, я говорил для них. Потому что они пребывали в тоске, жили вдали от дома 30 лет. Я прибыл туда и видел эти здания, а они не видели. Они должны увидеть это нашими глазами. Эти люди всегда стояли у меня перед глазами. Они многое выстрадали, но сохранили твердость духа. Это и есть Азербайджан, это и есть азербайджанский народ» (цитата по «Анадолу»).

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.