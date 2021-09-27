Иран открывает сухопутные границы с Азербайджаном

Иран откроет свои границы для туристов с 23 октября.
Об этом заявил министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Иззатулла Зергами, передает АПА.
По его словам, президент Ирана Сеид Ибрагим Раиси на заседании Кабинета министров дал указание подготовить необходимую инфраструктуру для выдачи виз и въезда-выезда туристов через сухопутные границы страны.
Министр отметил, что соответствующим структурам, в том числе погранично-пропускным пунктам, уже даны указания по этому поводу. Как и в случае с воздушным транспортом для въезда-выезда, туристы должны предоставить паспорт о вакцинации и анализ ПЦР-теста, а также следовать протоколам Министерства здравоохранения Ирана.
Согласно сообщению, с 23 октября Иран откроет сухопутные границы с Ираком, Афганистаном, Турцией, Азербайджаном, Арменией и Пакистаном.