Обнародован процент заражения коронавирусом по стране и в столице

«В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 54,3%».
Об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.
Далее следует Абшеронский район — 13,3%.
В целом, число случаев заражения коронавирусом в центральных районах составляет 12,1%, в Гянджа-Газахском регионе — 7%, в Шеки-Загатальском регионе – 3,6%, в Губа-Хачмазском регионе – 2,9%, в Лянкяране – 2,5%, в Горном Ширване – 2,3%, в Верхнем Карабахе — 1,5%, в Нахчыване — 0,07%. 0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.
Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.
В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе. Показатель заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6%, в Хатаинском районе — 13.6%, в Ясамальском районе — 11.8%, в Сабунчинском районе — 11.8%, в Сураханском районе — 8.4%, в Наримановском районе — 7.8%, в Насиминском районе — 7.6%, в Хазарском районе — 7.5%, в Низаминском районе — 7.1%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Гарадагском районе — 4.4%, в Пираллахинском районе — 0.5%.