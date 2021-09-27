Обнародован процент заражения коронавирусом по стране и в столице

27 сентября, 15:58

«В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 54,3%».

Об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Далее следует Абшеронский район — 13,3%.

В целом, число случаев заражения коронавирусом в центральных районах составляет 12,1%, в Гянджа-Газахском регионе — 7%, в Шеки-Загатальском регионе – 3,6%, в Губа-Хачмазском регионе – 2,9%, в Лянкяране – 2,5%, в Горном Ширване – 2,3%, в Верхнем Карабахе — 1,5%, в Нахчыване — 0,07%. 0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе. Показатель заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6%, в Хатаинском районе — 13.6%, в Ясамальском районе — 11.8%, в Сабунчинском районе — 11.8%, в Сураханском районе — 8.4%, в Наримановском районе — 7.8%, в Насиминском районе — 7.6%, в Хазарском районе — 7.5%, в Низаминском районе — 7.1%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Гарадагском районе — 4.4%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.