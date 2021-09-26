К потере обоняния приводит не только ковид

Из потерявших обоняние в связи с коронавирусом людей около 1,4% имели проблемы в этой области ещё до заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что после ковида обоняние в отдельных случаях может восстанавливаться в течение года и больше. А на восприимчивость запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение.

«При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще: нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет. Другие заболевания — помимо ковида — также влияют на восприимчивость запахов. Например, нейродегенеративные болезни, сахарный диабет. Курение также вносит свой вклад в проблемы в обонятельной сфере», — приводит ТАСС слова Пшеничной.

Возраст, пагубные привычки и заболевания могут влиять и на время восстановления обоняния после коронавируса. Пшеничная отметила, что всё «очень индивидуально». Ощущение запахов может и не восстановиться вовсе. С точностью говорить об этом не позволяет небольшой период наблюдения за ковидными больными. Она добавила, что в целом, даже если болезнь перенесена в лёгкой форме, иммунитет может ослабнуть. Его программирование идёт на генном уровне. При тяжёлом течении заболевания влияет и патогенетическая терапия, без которой обойтись нельзя. Помочь организму могут физические нагрузки, правильный режим дня и витаминизированное питание.