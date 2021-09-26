К потере обоняния приводит не только ковид

26 сентября, 22:44

Из потерявших обоняние в связи с коронавирусом людей около 1,4% имели проблемы в этой области ещё до заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что после ковида обоняние в отдельных случаях может восстанавливаться в течение года и больше. А на восприимчивость запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение.

«При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще: нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет. Другие заболевания — помимо ковида — также влияют на восприимчивость запахов. Например, нейродегенеративные болезни, сахарный диабет. Курение также вносит свой вклад в проблемы в обонятельной сфере», — приводит ТАСС слова Пшеничной.

Возраст, пагубные привычки и заболевания могут влиять и на время восстановления обоняния после коронавируса. Пшеничная отметила, что всё «очень индивидуально». Ощущение запахов может и не восстановиться вовсе. С точностью говорить об этом не позволяет небольшой период наблюдения за ковидными больными. Она добавила, что в целом, даже если болезнь перенесена в лёгкой форме, иммунитет может ослабнуть. Его программирование идёт на генном уровне. При тяжёлом течении заболевания влияет и патогенетическая терапия, без которой обойтись нельзя. Помочь организму могут физические нагрузки, правильный режим дня и витаминизированное питание.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.