24 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2680 пациентов клиник признаны излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 24 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 480843 случая заражения коронавирусом, из этого числа 451727 человек благополучно прошли лечение, 6457 пациента клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 22659 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4823654 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9151 — за минувшие сутки.