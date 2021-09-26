Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 27 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-17° тепла, днем 20-23°, в Баку ночью 15-17° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 22-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в высокогорьях ночью от 3° мороза до 0, днем 3-5° тепла.

27 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.