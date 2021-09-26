Прогноз погоды на завтра

26 сентября, 12:56


Обнародован прогноз погоды на 27 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-17° тепла, днем 20-23°, в Баку ночью 15-17° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 22-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в высокогорьях ночью от 3° мороза до 0, днем 3-5° тепла.

27 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.