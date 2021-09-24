Посещать объекты сферы услуг смогут лишь имеющие ковид-паспорт

Сферы работ и услуг, деятельность которых возобновляется, будут оказывать услуги до 00:00 и услугами объектов этой сферы, расположенных в закрытых помещениях, лица старше 18 лет смогут пользоваться только при наличии паспорта COVID-19.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечено, что лица, не сумевшие вакцинироваться в силу определенных причин, могут посещать объекты, в которых требуется паспорт COVID-19, предъявив сертификат о противопоказаниях на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

80 процентов работников объектов указанных сфер обязательно должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19).

Владельцы объектов сферы работ и услуг, в которых требуется паспорт COVID-19, несут прямую ответственность за проведение верификации паспорта COVID-19 и нарушения, произошедшие в ходе этого процесса.