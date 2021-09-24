У работников следующих объектов будет требоваться вакцинация против ковида

Расширен Список сфер работ и услуг, в которых требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат об иммунитете.

Это нашло отражение в изменении в решении «О дополнительных мерах по устранению некоторых ограничений в период особого карантинного режима», подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Согласно решению, будет требоваться вакцинация против COVID-19 или сертификат об иммунитете и у работников объектов отдыха и развлечений, а также детских развлекательных объектов, объектов культуры, кинотеатров, театров и конференц-залов.