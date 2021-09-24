Пассажиры должны будут иметь ковид-паспорта

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, будут обязаны с 1 октября 2021 года получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года — вторую дозу вакцины, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

Было отмечено, что при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом (не считая перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, с 1 октября 2021 года должны получить первую дозу против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года — вторую дозу, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

При регулярных пассажирских перевозках между городами Баку и Сумгайыт и Абшеронском районе у пассажиров не потребуется паспорт COVID.